Mertens, distorsione alla caviglia: il Napoli lo perde per almeno tre settimane

NAPOLI

Il 2020 di Dries Mertens finisce con due settimane di anticipo. L'attaccante belga, uscito nel primo tempo di Inter-Napoli, si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Tra 3 settimane è previsto un nuovo controllo.

Una brutta tegola per Gattuso, che deve ancora fare a meno di Osimhen, e almeno per la prossima sfida di Insigne espulso contro l'Inter. Il belga sarà costretto a saltare sicuramente le sfide contro Lazio e Torino che chiudono il 2020 e le prime tre del nuovo anno, contro Cagliari (3 gennaio), Spezia (6 gennaio) e Udinese (10 gennaio). Difficile un suo recupero anche per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli (13 gennaio), un lumicino di speranza per il match al Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.