Mertens ai medici: "Grazie per tutto quello che state facendo"

CORONAVIRUS

Dries Mertens si unisce al coro dei ringraziamenti ai medici impegnati nella disperata lotta negli ospedali contro il coronavirus. Elo fa con un video-messaggio sui social. "Ho visto tutti i video che stanno facendo su di voi, mentre state aiutando tutti - dice l'attaccante del Napoli -. So che è un periodo difficile per voi, fate un grande lavoro, grazie per quello che state facendo."

"Non potete neanche stare vicini alle vostre famiglie, volevo dirvi grazie e forza, ha aggiunto il belga". Mertens in questi giorni è a casa sua a Napoli e si allena sulla terrazza sul mare: ieri aveva postato un video più leggero, in cui faceva pesi in terrazza sollevando una magnum di vino, scrivendo "un pochino di vino è la soluzione a molti problemi".