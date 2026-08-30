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Napoli-Como, Allegri mastica amaro: "Bisogna assolutamente difendere meglio, con più attenzione"

Il tecnico livornese ha commentato la sconfitta del suo Napoli all'esordio stagionale al San Paolo ponendo l'accento sulle disattenzioni della retroguardia

30 Ago 2026 - 21:21
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Massimiliano Allegri nel post partita di Napoli-Como, prima sconfitta stagionale degli Azzurri e in più al San Paolo, ha commentato la prestazione dei suoi uomini ponendo l'accento in particolare sulle disattenzioni difensive. Quella del secondo gol, nel dettaglio, è risultata fatale ai fini del risultato finale. 

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Le parole

 "De Bruyne sta meglio. Bisogna assolutamente migliorare una cosa: quando si difende bisogna essere più attenti. Quando alla fine del primo tempo concedi un angolo o un tiro, devi portarla al riposo sull'uno a uno. In certi momenti siamo troppo leggeri. Dall'altro lato c'è che abbiamo avuto diverse occasioni. Dobbiamo capire quando non possiamo giocare e quando si. Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, la cosa principale è che siamo stati leggeri sui gol, specie sul secondo. In venti secondi non si possono concedere due azioni da rete. Lang ha fatto una buona partita. Neres non giocava da otto mesi. È più difficile recuperare in questi momenti della stagione, vince chi sbaglia meno. Le partite con Inter e Arsenal non decideranno la stagione del Napoli. Non è la partita di oggi che dice che siamo troppo leggerini, ci lavoreremo. Le condizioni di McTominay? Ha un problema di vesciche, si allena a ranghi ridotti, speriamo di averlo nelle migliori condizioni possibili al più presto".

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