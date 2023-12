Napoli, Mazzarri: "Osimhen da valutare. Niente calcoli e più attenzione"

verso napoli-braga

Il tecnico alla vigilia del Braga: "Abbiamo iniziato a lavorare sui calci piazzati difensivi, speriamo di vedere a breve novità positive"

Walter Mazzarri non vuol sentire parlare di sconfitte di misura (il Napoli domani contro il Braga può passare agli ottavi di Champions League anche perdendo ma con meno di due gol di scarto): "Non pensiamo a fare calcoli, dobbiamo fare il nostro gioco avendo solo un po' più di equilibrio. Se pensiamo a qualcosa di diverso, andremo incontro a una brutta partita. Diverse cose viste sinora mi sono piaciute ma serve più equilibrio e maggiore attenzione sulla fase difensiva". Vigilia particolare per Victor Osimhen che dopo l'allenamento è volato in Africa per la cerimonia del Pallone d'Oro africano: "Oggi giornata di scarico, ha fatto quello che doveva. Domani gli parlerò e capirò se è in condizione di partire dall'inizio. Oltretutto a breve ci sarà la Coppa d'Africa e sappiamo che dovremo farne a meno per un po', comunque ci sono Raspadori e Simeone".

Mazzarri, parlando a Sky, non sembra propenso a schierare Zanoli a sinistra: "Sinora non è stato bene, e non ha i 90 minuti nelle gambe: se parte dall'inizio sicuramente poi dovrò cambiarlo". Così sul lavoro sui gol subiti da calcio piazzato: "Abbiamo lavorato solo su questo l'altro giorno, sono meccanismi che si acquisiscono col tempo ma speriamo di vedere qualcosa di positivo sin da subito".

MAZZARRI IN CONFERENZA: "FONDAMENTALE PASSARE"

"Sarà fondamentale passare, mi aspetto più solidità non regalando niente. E attenzione ai contropiedi, il Braga è bravo in questo. Si è giocato molto bene nel primo tempo contro la Juve e contro l'Inter ma al primo errore si prende gol: mi piacerebbe vedere una fase difensiva più attenta. Di solito chi vince i campionati o fa i migliori piazzamenti ha sempre avuto la miglior difesa" ha aggiunto Mazzarri in conferenza. Sull'emergenza sulla fascia sinistra: "Natan sta facendo quello che può fare, ma non è facile per chi arriva dal campionato brasiliano. Io ho allenato Bremer, nei primi mesi in Italia era un altro giocatore rispetto ad adesso".

Dalla difesa alla fase offensiva: "Mi piacerebbe allenare i tiri perché ultimamente tiriamo male. Bisogna anche trovare il gol dalla distanza, contro di noi l'Inter non aveva fatto niente nel primo tempo e poi l'ha sbloccata da fuori area. Non si può sempre segnare con l'uno-due dentro l'area". Sull'aspetto psicologico dopo le tre sconfitte: "Non vedo paura ma manca un po' di tranquillità. Dobbiamo pensare solo a vincere, possibilmente non subendo gol che è la cosa che mi farebbe più felice".

JUAN JESUS: "CI GIOCHIAMO TANTO"

In conferenza con Mazzarri presente Juan Jesus: "Piano piano stiamo ritrovando fiducia a livello mentale, il mister ci sta dando carica e consapevolezza. Si vede già che ci sono cambi importanti nel gioco, con la Juventus abbiamo sprecato due occasioni importanti e loro ne hanno fatta una". Il difensore analizza così il match di domani: "Ci giochiamo tanto, il passaggio del turno. Il Braga è una buona squadra, lo affronteremo con lo spirito giusto. Tre mesi fa eravamo campioni d'Italia, oggi sembra che nessuno sia capace di giocare...". Cosa manca al Napoli? "Fare gol, vincere, la serenità giusta che può arrivare vincendo in casa. Tornerà tutto con il lavoro che stiamo facendo".

