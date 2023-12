Napoli, Osimhen in Marocco per il Pallone d'Oro alla vigilia della sfida col Braga

© Getty Images

Victor Osimhen è volato in mattinata in Marocco, a Marrakech, per la cerimonia del Pallone d'Oro africano che con tutta probabilità diventerà ufficialmente suo questa sera. L'attaccante del Napoli ha così svolto l'allenamento della vigilia della sfida di Champions contro il Braga in solitario e farà rientro in città questa notte o al più tardi domattina: la sua presenza nella match contro i portoghesi, decisivo per il passaggio agli ottavi di finale, non è comunque in dubbio. Ha svolto invece l'allenamento con i compagni Kvaratskhelia, ieri fermato da un leggero stato influenzale.