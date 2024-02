Mazzarri: "4° posto fattibile, pronti per più moduli. Supercoppa? Lasciamo stare"

VERSO NAPOLI-VERONA

Il tecnico partenopeo a poche ore dal Verona: "Traoré ha venti minuti, Zielinski non convocato"

© Getty Images Dopo la conferenza di De Laurentiis, mai banale su Zielinski e sulle mosse sul mercato, in casa Napoli ha parlato pure Mazzarri. Il tecnico toscano, reduce dal pari a Roma con la Lazio, dovrà vedersela col Verona al "Maradona": "Sul modulo non dico nulla, lo scoprirete domani - l'uscita davanti ai media -. La squadra nell'ultimo periodo ha avuto delle settimane tipo e adesso è pronta a interpretare più schieramenti. Siamo tornati una squadra che non va in difficoltà, ma serve essere più arrembanti per fare gol, non aspettare negli ultimi minuti. Ed è necessario concludere da fuori area".

L'obiettivo degli azzurri, sfumata la possibilità di vincere un altro scudetto, è centrare il quarto posto: "Ci proveremo, abbiamo le capacità per arrivarci. Zielinski sta male, non s'è allenato oggi e non dovrebbe essere convocato. Traoré invece potrebbe pure giocare 20 minuti. L'importante è che i ragazzi non sentono troppo la partita, altrimenti siamo nei guai. Chiedo al pubblico del Maradona di darci una mano. La Supercoppa? Lasciamo perdere, preferisco non commentare" l'aggiunta di Walter Mazzarri.

Poi sul mercato: "Credo che il club abbia fatto un buon lavoro. Il Verona lo ritengo un avversario ostico. Ngonge sta molto bene, a Roma ha fatto bene anche da centravanti di manovra ed è molto interessante. Lindstrom negli allenamenti è positivo, serio, sono fiducioso che da qui a poco ci possa dare una mano".