Max riparte da Lang, da reprobo a titolare, per invertire la marcia e cambiare la stagione

Certo, considerando che i tre punti del Maradona saranno fondamentali in una gara non semplice (il Bologna ha messo insieme un solo punto dall'inizio del campionato), le assenze di Meret, McTominay e Allison non sono problemi da poco, senza contare Buongiorno destinato ai box per un po' di tempo. Max sembra orientato all'idea già sperimentata con l'Arsenal. Un 4-4-1-1 che diventa 4-2-3-1 in possesso di palla, con De Bruyne alle spalle di Hojlund a fare il trequartista o l'interno che trasforma la fase difensiva in un 4-5-1. Un modo per garantire una buona copertura senza palla e soluzioni basate sugli strappi degli esterni e del belga, supportati dalla ricerca della profondità o dalle sponde di Hojlund, in fase di possesso.