VERSO NAPOLI-BOLOGNA

Max riparte da Lang, da reprobo a titolare, per invertire la marcia e cambiare la stagione

La partita contro la squadra di Tedesco è uno scontro tra chi ha iniziato la stagione al di sotto delle previsioni

12 Set 2026 - 09:18
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Tre sconfitte in quattro partite, tra campionato e Champions, più una vittoria al debutto della Serie A a Genova, arrivata nel finale e accompagnata da veleni su una presunta irregolarità nella prima rete. Allegri si trova, se si guardano i numeri, sullo stesso piano della sua nemesi tattica: Zeman. Negli ultimi 60 anni solo nella stagione con il boemo in panchina, 2000-01, gli azzurri avevano perso tre partite nelle prime quattro della stagione. Era un altro Napoli, non certo una squadra che, anche con gli infortuni, ha una rosa inferiore solo a quella dei campioni d'Italia in carica.

Certo, considerando che i tre punti del Maradona saranno fondamentali in una gara non semplice (il Bologna ha messo insieme un solo punto dall'inizio del campionato), le assenze di Meret, McTominay e Allison non sono problemi da poco, senza contare Buongiorno destinato ai box per un po' di tempo. Max sembra orientato all'idea già sperimentata con l'Arsenal. Un 4-4-1-1 che diventa 4-2-3-1 in possesso di palla, con De Bruyne alle spalle di Hojlund a fare il trequartista o l'interno che trasforma la fase difensiva in un 4-5-1. Un modo per garantire una buona copertura senza palla e soluzioni basate sugli strappi degli esterni e del belga, supportati dalla ricerca della profondità o dalle sponde di Hojlund, in fase di possesso.

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Il posto di Alisson a sinistra, molto probabilmente, andrà a Lang, subito perdonato dopo essere stato tolto dalla lista della partita di Champions con l'Arsenal per un "atteggiamento inadeguato" in allenamento. La sua avventura in azzurro non è stata certo delle migliori, almeno finora. Arrivato l'anno scorso per garantire a Conte un esterno di livello a sinistra, è stato spedito in prestito al Galatasaray a stagione in corso, visto il poco spazio garantitogli dall'ex allenatore azzurro. Tornato a Napoli le cose non sembravano migliorate con Allegri, fino all'episodio della tribuna in Champions. Il fatto di puntare su di lui in una gara così delicata, però, dimostra che Max non porta rancore e, soprattutto, sa che da quella parte è uno dei pochi a disposizione che possa garantirgli gamba e qualità.

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