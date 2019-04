Maradona si congratula con Mertens: "Spero che segnerai ancora tanti gol con il Napoli"

29/04/2019

"Spero con tutto il cuore che continui a segnare ancora tanti gol con il Napoli!!!". Diego Armando Maradona , attraverso i suoi profili social, ha fatto i complimenti a Dries Mertens , che con il gol che ha sbloccato la sfida di Frosinone, lo ha raggiunto a quota 81 gol con la maglia azzurra in Serie A."Mi congratulo con lui". "Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona", le parole di Herman Mertens, papà dell'attaccante.

"Con Ancelotti c'è un buon rapporto e mio figlio racconta solo cose belle dell'allenatore - ha detto Herman Mertens ai microfoni di Radio CRC - Spero che Dries possa restare al Napoli almeno per un altro anno. In questo momento, Dries ha un grande obiettivo, raggiungere Hamsik per lasciare un'impronta nella storia del Napoli".