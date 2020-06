Maradona si complimenta con il Napoli: "Orgoglioso di voi"

TIFOSO SPECIALE

Tra i tanti complimenti che hanno travolto il Napoli, non potevano mancare quelli di Diego Armando Maradona, il calciatore più amato dai napoletani che ha regalato alla città due storici scudetti a cavallo tra gli anni '80 e '90. "Orgoglioso di voi. Forza Napoli" le parole dell'ex Pibe de oro dall'Argentina, che si è congratulato su Facebook con la squadra di Gennaro Gattuso postando una foto in cui torna per l'occasione a vestire la maglia degli azzurri.

DE MAGISTRIS: "CHE SODDISFAZIONE BATTERE SARRI"

"Le emozioni forti sono targate Napoli. Sempre e solo forza Napoli! Siamo forti anche ai tempi del virus. Battere la Juve di Sarri è una grandissima soddisfazione". Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, esulta sui social e celebra la vittoria del Napoli in Coppa Italia.

Il successo in Coppa Italia ai danni della Juventus ha scatenato la gioia sfrenata dei tifosi napoletani. Che, in barba alle misure di sicurezza anti coronavirus, si sono riuniti per celebrare il trionfo. Un eccesso di entusiasmo che ha costretto la squadra, di ritorno dall'Olimpico a bordo di un Frecciarossa, a fermarsi alla stazione di Afragola per poi proseguire in autobus. Erano le 4 del mattino ma a Napoli nessuno ha guardato l'orologio, la città non è andata a dormire con caroselli di auto sul lungomare e fuochi d'artificio. Festeggiamenti che hanno fatto storcere il naso all'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è piu' bassa che altrove - l'attacco ai microfoni di 'Agorà' del direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra -. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc".

