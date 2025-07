Si ritira l'ex Genoa Rafinha: ha vinto tutto col Bayern Monaco e in Brasile

Una leggenda del pallone brasiliano dice addio al calcio: Rafinha, che compirà 40 anni a settembre, ha annunciato il ritiro. Il terzino verdeoro ha vinto tutto con il Bayern Monaco dal 2011 al 2019, soprattutto la Champions del 2013 oltre a campionati e coppe di Germania. Poi trionfi anche in Sud America, in particolare la Copa Libertadores 2019 con il Flamengo. Per lui, una partentesi anche in Italia al Genoa nella stagione 2010-2011: i tifosi del Grifone lo ricordano per aver segnato il gol decisivo nel derby contro la Samp del 16 febbraio 2011.