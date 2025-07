Lazio: Zaccagni e Patric in gruppo, ok anche Pellegrini

Sarri prosegue il lavoro a Formello e recupera pedine. Nella sessione mattutina, infatti, sono tornati in gruppo sia Zaccagni sia Patric, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni nella prima settimana e adesso di nuovo a disposizione del tecnico. A lavoro anche Pellegrini, fermato da un attacco influenzale che lo aveva tenuto fuori dalla sfida alla Primavera. Intanto fonti vicine a Lotito smentiscono l'indiscrezione su un presunto incontro del presidente con l'imprenditore Michele Puller. "Nonostante tra i due esista da tempo un rapporto personale di reciproca stima e dialogo, consolidato nel corso degli anni - osservano queste fonti - non c'e' stato alcun summit operativo e alcuna visita congiunta a Roma", come riportato da alcuni media.