Lorenzo Insigne a Napoli: tappa obbligata al murales di Maradona

Lorenzo Insigne ha sempre Napoli e il Napoli nel cuore. Appena può, l'ex capitano azzurro torna infatti nella sua città per rivedere amici e parenti e rivivere da vicino la passione e il calore del popolo azzurro recandosi nei luoghi più rappresentativi. Approfittando del suo ritorno nel capoluogo partenopeo, in questi giorni ad esempio l'attaccante del Toronto FC ha visitato il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli e pubblicato qualche foto e video sui suoi profili social. Una tappa obbligata per Lorenzo.