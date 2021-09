Lobotka attacca Gattuso: "Con lui non avrei giocato neanche con 10 chili in meno"

NAPOLI

Il centrocampista slovacco si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del suo ex allenatore nel ritiro della nazionale

Dal ritiro della Slovacchia, Stanislav Lobotka, parlando a Sport Aktualit, non ha usato certo la diplomazia per spiegare quanto stia meglio con Spalletti rispetto al periodo di Gattuso: "Sento la fiducia del nuovo allenatore: ho più spazio e sto provando a sfruttarlo, si è improvvisamente interessato a me, cosa che non capitava con quello di prima. Se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere 10 chili e probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia".

Lobotka si è anche sbilanciato sugli obiettivi del nuovo Napoli: "Vogliamo un posto in Champions ma cercheremo di vincere il titolo anche se l'inizio di stagione non è stato facile visto che nella prima partita abbiamo avuto un giocatore squalificato, ma abbiamo vinto lo stesso, e nella seconda, anche se a fatica, abbiamo ancora ottenuto tre punti. Molte squadre si sono rafforzate in Serie A e la competizione sarà un po' più equilibrata". Sulla possibilità di lasciare il Napoli nel mercato estivo ha detto: "Mi sentivo sicuro, non volevo andare da nessun'altra parte. Cerco di rimanere positivo, anche se non è sempre facile. Adesso mi sto divertendo".