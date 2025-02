Napoli, lesione distrattiva per Anguissa: infortunio pesante in vista dell'Inter

Brutta notizia dall'infermeria per Antonio Conte in vista del big match contro l'Inter che potrebbe valere un pezzo di scudetto. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Frank Anguissa dopo i problemi fisici lamentati dal giocatore nel finale di partita contro il Como hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Problema che costringerà il tecnico azzurro a fare a meno del suo "guerriero" in mediana a partire dalla delicatissima sfida di vertice contro i nerazzurri.