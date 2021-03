Juve-Napoli infinita: De Laurentiis non vuole giocarla il 17 marzo

NUOVO CAPITOLO

Il club partenopeo ha chiesto di valutare una soluzione alternativa, ma tutto dipenderà dal percorso europeo della Juventus

Juventus-Napoli, sfida valevole per la terza giornata del girone d'andata di Serie A e non ancora disputata, non s'ha da fare. Dopo la battaglia a suon di ricorsi vinta dalla società partenopea per giocare la partita anziché subire lo 0-3 a tavolino, il problema principale resta la data del recupero. Con l'eliminazione del Napoli dall'Europa League la prima - e finora unica - data disponibile per il match è il 17 marzo, ma De Laurentiis avrebbe chiesto di valutare un'altra data visto il calendario fitto.

Richiesta che rimette un po' di pepe sulla sfida e sui rapporti tra le due società, ma che rischia di rimanere inascoltata per un semplice motivo: finché la Juventus sarà impegnata in Europa, quella del 17 marzo è potenzialmente l'unica data disponibile per recuperare la partita prima della fine della stagione.

Il Napoli - come riporta Il Mattino - ha richiesto ufficialmente un nuovo slittamento del recupero, non ancora ufficialmente fissato, ma l'unica possibilità è un'uscita anticipata dei bianconeri dalla Champions League, impegnati il 9 marzo nel ritorno degli ottavi di finale contro il Porto dopo l'1-2 dell'andata in Portogallo. Si attenderà almeno quella data per studiare la situazione.

La società azzurra gradirebbe un'altra data perché - se disputata il 17 marzo - la sfida in casa dei bianconeri cadrebbe a cavallo degli incontri con Milan e Roma, entrambi in trasferta rendendo il calendario piuttosto complicato con tre partite fuori casa ad alta difficoltà consecutive. Se la richiesta non verrà accolta, la sfida si disputerà alle 18.45 come Torino-Sassuolo per cui però è già stata data l'ufficialità.