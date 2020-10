Juve-Napoli, De Laurentiis disposto ad arrivare al Tar per ribaltare il 3-0 a tavolino

JUVE-NAPOLI

Seppur atteso, lo 0-3 a tavolino decretato dal Giudice Sportivo per Juventus-Napoli non scoraggia il club azzurro che, come annunciato ieri, procederà a fare ricorso per una decisione che valuta ingiusta. Si passerà dunque alla Corte sportiva di appello presieduta da Piero Sandulli (che qualche giorno fa aveva detto "la classifica non deve essere scritta dal Covid"), dove si cercherà di evidenziare sia l'autorità della ASL che il comportamento tenuto in osservazione delle norme e dove servirà capire se la Juventus intenderà costituirsi come parte.

Il Napoli ha cinque giorni per presentare ricorso e la Corte Sportiva d'Appello ne avrà ulteriori cinque per fissare la data del processo che quindi si dovrebbe svolgere tra 2-3 settimane e comunque entro un mese. De Laurentiis, comunque, non si attende buone nuove dall'ordinamento sportivo del calcio ed è quindi pronto a passare al Collegio di Garanzia del Coni e, se necessario, arrivare fino al Tar.

Proprio qui ci sarebbero margini per un ribaltamento della sentenza: secondo Angelo Cascella, avvocato ed esperto di diritto sportivo nazionale ed internazionale, "il diritto alla salute prevale su tutto, il bivio è questo: prevale la normativa nazionale su quella sportiva no?". "Sono certo che l'avvocato Grassani (che difende il Napoli, ndr) avrà già le idee chiare, il club ha margini e diritto per esprimere le proprie idee. Non credo invece si possa arrivare al Tas di Losanna, che dirime questioni internazionali mentre queste mi sembrano legate esclusivamente al diritto interno" le parole di Cascella a Il Mattino.