Insulti a Koulibaly, Senegal contro i tifosi dell'Atalanta: "Idioti senza cervello"

DURA REAZIONE

"Non devono avere posto in uno stadio. Hanno mostrato ancora una volta la loro pochezza umana". Comunicato ufficiale anche dell'Atalanta

Duro attacco della Federazione del Senegal contro gli insulti razzisti rivolti a Koulibaly durante Atalanta-Napoli. "Fedeli alle loro tristi abitudini, alcuni tifosi bergamaschi dell'Atalanta hanno mostrato ancora una volta la loro pochezza umana, pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly - la reazione della Federcalcio senegalese -. Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio". Getty Images

"Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un unico uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese", prosegue il comunicato. Parole che da una parte condannano pesantemente l'atteggiamento dei tifosi della Dea e dall'altra sostengono il difensore centrale del Napoli.

"Capitan coraggio, non ti raggiungeranno mai. L'hai detto tu stesso durantel ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria in Coppa d'Africa. 'Siamo uccisi ma non disonorati': il Senegal e l'Africa sono orgogliosi di te", conclude la ferma presa di posizione della Federcalcio senegalese.

L'ATALANTA: "COMPORTAMENTI INCIVILI SARANNO OSTEGGIATI"

"Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate". Così l'Atalanta in un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.