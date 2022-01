Insigne raggiunge Maradona e urla al Napoli: "Ci sono e ci sarò sempre"

QUOTA 115 GOL

L'attaccante a quota 115 gol come il Pibe de oro poi la dedica al club che lascerà a fine stagione

Con il gol realizzato su rigore contro la Salernitana, Lorenzo Insigne taglia un traguardo importante con la maglia del Napoli. L'attaccante ha raggiunto infatti Diego Armando Maradona a quota 115 reti, al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la casacca azzurra. Dopo il gol Insigne, che sta giocando gli ultimi mesi con il Napoli e dal primo luglio si trasferirà in Canada nel Toronto (contratto fino al 2027 da otto milioni di euro netti più bonus a stagione), nell'esultanza con i suoi compagni si è rivolto alla telecamera e con la mano sullo stemma ha urlato: "Ci sono e ci sarò sempre".

"Il rigore di Insigne lo volevo tirare io ma questo è un momento importante per lui. Ha fatto una scelta, mi mancherà, le parole a fine gara del compagno di squadra Dries Mertens. "È stato importante per questa società e non dimentichiamo quello che ha fatto per noi. Per questo gli ho lasciato il rigore, lui vuole finire bene dopo 11 anni qui. Ci dispiace vada via ma dobbiamo dargli un grande saluto. È napoletano e lo dobbiamo ringraziare", ha detto a Dazn.