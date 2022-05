Insigne, grande festa per salutare il Napoli: presenti AdL e Spalletti

Una festa per dirsi addio: Lorenzo Insigne ha salutato squadra e amici con una serata organizzata al Resort Belvì di Somma Vesuviana. Oltre 200 gli invitati, presenti anche Aurelio de Laurentiis e Luciano Spalletti con la squadra. Al party anche i fratelli Cannavaro e gli ex compagni Hysaj e Reina, mentre ad animare la festa ci hanno pensato gli amici Rocco Hunt, Gigi D'Alessio, Clementino e Alessandro Siani. Canti, balli e fuochi d'artificio in un clima molto sereno. Insigne ora è pronto per sbarcare a Toronto.

