Insigne, foto con Mark Wahlberg. Milik scherza: "Avete parlato a gesti?"  

Incontro hollywoodiano per Lorenzo Insigne, che in un locale di Capri ha avuto modo di conoscere Mark Wahlberg, attore americano noto per molti film tra cui "La tempesta perfetta", "The Italian Job, "The Departed", "Ted", "Broken City". L'attaccante del Napoli ha condiviso su Instagram la foto che lo ritrae insieme a Wahlberg ("Un piacere averti conosciuto") e, puntuale, è arrivata la stoccata di Milik, che ha preso in giro il compagno per il suo inglese evidentemente non così fluente: "Avete parlato a gesti?", il commento del polacco, che ha chiuso la battuta con tre faccine con le lacrime di gioia.