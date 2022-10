Insigne applaude il Napoli: "Sta facendo cose straordinarie"

© Getty Images

Ha lasciato il cuore a Napoli. E da oltreoceano Lorenzo Insigne applaude la sua ex squadra, capolista in campionato e grande protagonista anche in Champions League, dove ha già conquistato aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale con due turni di anticipo. “Sono molto contento di quello che stanno facendo, ho lasciato lì grandi compagni e un grande allenatore con cui ho avuto un grande rapporto - ha detto l'attaccante del Toronto nella conferenza stampa di fine stagione in MLS - Sento il mister, qualche compagno quasi tutti i giorni: faccio loro i complimenti, stanno facendo cose straordinarie".