Il Napoli sorride contro il Mantova: 3-0 per gli azzurri di Conte a Dimaro

Prova convincente dei partenopei contro la formazione di Serie B: a segno Lindstrøm, Spinazzola e Cheddira. Preoccupazione per Simeone

Dopo aver battuto 4-0 l'Anaune Val Di Non quattro giorni fa, il Napoli sfodera un’altra bella prestazione nel ritiro a Dimaro e supera il Mantova 3-0. Ad aprire le danze ci pensa Lindstrøm (3’), ma il grande protagonista del primo tempo è Cheddira: l’ex Frosinone prima trova un assist per Spinazzola (11’) e poi il gol personale (17’). Gli azzurri amministrano quindi nella ripresa, ma perdono Simeone: possibile problema all’inguine.

A inizio ripresa Conte decide di inserire forze fresche, cambiando sette interpreti dell’undici titolare: dentro soprattutto Ngonge e Simeone. La partita dell’argentino dura però meno di venti minuti: quello che sembra un problema all’inguine lo costringe infatti a lasciare il campo. Il Mantova cresce e crea qualche spavento al nuovo entrato Contini, ma i partenopei riescono ad amministrare il risultato e a mantenere la propria porta inviolata. Sotto lo sguardo attento di Aurelio De Laurentiis, Conte può quindi sorridere per il secondo risultato positivo e un’altra prova convincente offerta dal suo Napoli questa settimana. Il prossimo appuntamento sarà domenica 28 luglio contro l’Egnatia, squadra campione d’Albania in carica.

