Napoli, Conte ai tifosi: "Chi non salta è juventino? Rispettiamo tutti"

A DIMARO

Il tecnico nel corso della presentazione della squadra: "Sarò il primo tifoso azzurro, ma non mi chiedete di fare cose che non farò"

A Dimaro il Napoli continua a lavorare duro sul campo e a tre giorni dalla fine del ritiro è andata in scena la consueta presentazione della squadra ai tifosi. Una passerella molto attesa dai supporter che, nonostante la pioggia, hanno fatto sentire tutto il loro calore al gruppo intonando cori e applaudendo uno per uno i giocatori chiamati sul palco. Accolto al grido di "chi non salta juventino è", Antonio Conte però ha subito messo le cose in chiaro sulla questione: "Nel calcio ci vuole sempre rispetto. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Non mi chiedete cose che non farò". "Dobbiamo dare l'esempio positivo - ha aggiunto -. Oggi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco".

"Il ritiro sta andando bene. Sono molto contento perché stiamo avendo pochissimi intoppi. I ragazzi stanno bene e stanno crescendo - ha continuato Conte parlando del ritiro a Dimaro -. C'è impegno e disponibilità e questo è la base per creare qualcosa di importante". "Questa passione e questo entusiasmo sono contagioso. Mi sento di dover restituire insieme alla squadra questo entusiasmo - ha proseguito Conte -. Ho una grande responsabilità, abbiate pazienza e fiducia e vedrete che cercheremo di fare cose importanti".

"Il prossimo test amichevole fa parte del processo. Non abbiamo diminuito i carichi di lavori. Io le gare pre-season non le considero importanti, non cambiano il nostro lavoro - ha aggiunto il tecnico azzurro -. Andiamo sempre in crescendo con i carichi. La squadra si sta allenando bene". "I ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica. Ma sanno bene che nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante - ha concluso -. Saremo undici leoni".

"OSIMHEN? SITUAZIONE CHIARA, NESSUN PROBLEMA"

Dopo la presentazione della squadra ai tifosi presenti nel ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha parlato anche della situazione di Victor Osimhen. "I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito - ha spiegato ai microfoni della Rai il tecnico del Napoli -. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni. Non ci saranno problemi".