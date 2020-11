Il Napoli perde pezzi: Rrahmani positivo al Covid, niente Milan

ALTRA TEGOLA

Il Napoli dovrà fare a meno anche di Amir Rrahmani per il big match di domenica sera contro il Milan. Il difensore kosovaro, già uscito per infortunio nell'ultima sfida con la propria nazionale contro la Moldova, al rientro in Italia è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore resterà in isolamento presso il proprio domicilio. Per Gattuso un altro problema dopo le indisponibilità di Osimhen, Ospina e Hysaj.

"In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani - fa sapere il Napoli dal proprio profilo Twitter -. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

Un grattacapo in più per il tecnico Gattuso alla vigilia della sfida contro il Milan dopo le pessime notizie arrivate nei giorni scorsi da tutto il mondo. Victor Osimhen, con la Nigeria, ha riportato una lussazione alla spalla che lo terrà fuori dal campo un paio di settimane, mentre Ospina ha accusato dei problemi fisici poco prima della sfida della sua Colombia contro l'Ecuador e difficilmente verrà rischiato. Fermo per Covid, come Rrahmani, anche Hysaj.

La febbre che ha colpito l'ex Bakayoko non era riconducibile al coronavirus e il centrocampista francese si è allenato in gruppo con la squadra. La sua presenza dal primo minuto sarà valutata all'ultimo.