Il Napoli pensa ai suoi tifosi: allenamenti con lo staff di Gattuso

Il Napoli non si dimentica dei propri tifosi e lancia un'iniziativa per tenerli in forma in un momento in cui è obbligatorio stare a casa per l'emergenza coronavirus: Ecco dunque il progetto 'SSC Napoli Home Workout', un ciclo di sei video lezioni di wellness casalingo ideato dallo staff tecnico di mister Gattuso. Bruno Dominici, Dino Tenderini e Massimo Innocenti hanno confezionato queste video-lezioni suddivise in tre differenti livelli di difficoltà: base, intermedio e avanzato.