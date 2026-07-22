Napoli, Politano: "L'Arezzo è la nostra bestia nera. Dobbiamo ancora lavorare"

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Politano ha commentato la sconfitta del Napoli per 3-1 contro l'Arezzo. Gli azzurri avevano già perso l'anno scorso contro la squadra toscana: "È la nostra bestia nera... Come ho detto, c'è tempo: dobbiamo ancora lavorare e abbiamo tanti giorni di ritiro".
In questi giorni di preparazione, il Napoli sta lavorando con il 4-3-3. Politano ha precisato: "Sì, poi dipenderà dal mister e da cosa deciderà. Ci penserà lui, noi negli anni abbiamo dimostrato di poter giocare con qualsiasi modulo".
Il classe '93 ha concluso: "Sono super positivo. Il gruppo è compatto e forte, l'abbiamo dimostrato: ora è rientrato qualcuno dai vari prestiti, penso si possa costruire qualcosa di importante".