Il malumore silenzioso di Conte: troppi errori arbitrali contro il Napoli

Il Napoli e Conte, dopo nove giornate di Serie A, si sentono penalizzati dalle decisioni arbitrali. L'ultimo errore nei confronti degli azzurri? Il rigore non concesso per un fallo evidente di Banda su Politano in occasione di Napoli-Lecce. Ma il club partenopeo, adesso forte del primo posto in classifica, scrive Il Mattino, non intende scatenare polemiche o alzare polveroni. Non a caso il tecnico leccese ha preferito tirare dritto lo scorso sabato in merito alla direzione arbitrale targata Tremolada. Per ora Conte se ne sta zitto, idem De Laurentiis. Quest'ultimo in particolare, non fatto accenno alla situazione nemmeno a Gabriele Gravina, numero uno della Figc, in occasione di un recente evento dal tema cinematografico.