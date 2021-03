Hamsik, Napoli sempre nel cuore: anche a Goteborg…

Dodici anni, 520 partite e 121 gol non si possono dimenticare, neanche se si è molto lontani. Marek Hamsik di recente si è trasferito in Svezia per giocare nel Goteborg, ma non può dimenticare l’affetto che lo lega al Napoli e a Napoli, lasciata nel 2019, e così anche in Svezia ha trovato il modo di stare vicino agli azzurri. Il 33enne infatti ha trovato il "Club Napoli" di Olivia Avenyn: "Sempre nel cuore", ha scritto l'ex capitano azzurro a corredo del selfie che si è fatto sorridente mentre indica l'insegna.

