Hamsik riparte dalla Svezia: i tifosi del Goteborg lo accolgono all'aeroporto

Marek Hamsik ha lasciato la Cina dopo due anni per approdare in Svezia: l'ex capitano del Napoli, infatti, firmerà con il Goteborg. Lo slovacco si è accordato a fine stagione per poter preparare al meglio i prossimi Europei. All'aeroporto svedese ha trovato una grande folla di tifosi pronti ad accoglierlo.