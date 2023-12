"Giù le mani da Piotr": lady Zielinski replica ad AdL. Rinnovo lontano, c'è l'Inter

© Getty Images

"Del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie", ha detto di Zielinski il presidente del Napoli De Laurentiis in una lunga intervista al Corriere dello Sport. La replica non si è fatta attendere. Ci ha pensato la moglie Laura ritwittando la risposta di un tifoso: "Giù le mani da Piotr". Il contratto del centrocampista scade a giugno 2024 e non ha intenzione di rinnovare. "Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita ma...", ha aggiunto AdL, lasciando intendere che le strade potrebbero dividersi. Non a gennaio però. Sul giocatore c'è il forte interesse dell'Inter e, secondo quanto riportato da 'Repubblica', Zielinski avrebbe già scelto i nerazzurri per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive.