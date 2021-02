Gattuso, destino segnato: incombono le ombre di Benitez, Juric e De Zerbi

NAPOLI

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Gattuso. Le ultime uscite del tecnico hanno lasciato il segno, palesando il rapporto complicato con De Laurentiis. A Ringhio non sono piaciuti certi sondaggi del presidente (in primis pare quelli per Sarri e Allegri respinti al mittente) e non ha usato giri di parole per chiarire il concetto, palesando la rottura con la proprietà e aprendo nuovi scenari per il futuro. Anche se un divorzio in questa stagione sembra difficile, il destino di Gattuso in azzurro pare ormai segnato. Per l'annoprossimo, del resto, AdL avrebbe già in testa tre nomi per la panchina: Benitez, Juric o De Zerbi.

Insieme da separati in casa fino a giugno cercando di ottenere il massimo sul campo, poi ciascuno per la sua strada. Sembra questa in definitiva la situazione a Napoli di Gattuso. Anche se con AdL non si possono escludere colpi di scena nei prossimi mesi (per l'immediato in pole resta Benitez), per ora il tecnico dovrebbe rimanere infatti al suo posto in attesa di un paventata rivoluzione a Castel Volturno non solo a livello tecnico, ma anche dirigenziale . Oltre all'allenatore, infatti, in bilico ci sarebbe anche la posizione di Giuntoli.

Dettaglio che farebbe pensare alla voglia di chiudere una fase e voltare pagina. A partire proprio dalla guida tecnica. Tra il presidente e Gattuso ormai le divergenze paino insanabili e sembra molto complicato che il rapporto si possa ricomporre in vista di un nuovo ciclo. Allora sotto con le idee per il futuro. Detto di Benitez, prima alternativa in caso di un addio in questa stagione con Ringhio, a De Laurentiis sono due le soluzioni che piacciono di più: Juric e De Zerbi. Il primo propone un calcio offensivo vicino a quello mostrato dall'Atalanta (anche Gasprini piace ad Adl) ed è già stato vicino agli azzurri a giugno. Il secondo invece ha stregato il presidente con il suo gioco e le sue idee, vincendo a Napoli anche senza diversi titolari. Idee interessanti che verranno vagliate con grande attenzione nei prossimi mesi. A Napoli il futuro di Gattuso sembra ormai segnato e De Laurentiis ha già rivolto lo sguardo al futuro.