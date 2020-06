Galliani esalta Gattuso: "Ho esultato quasi come la notte di Manchester"

Il day-after di Gattuso per la conquista del primo trofeo da allenatore, guidando il Napoli alla vittoria della Coppa Italia, è un susseguirsi di complimenti dal mondo del calcio. Adriano Galliani, ora ad del Monza, ha condiviso grandi successi con Rino e non ha fatto mancare il suo appoggio: "Complimenti a Gattuso, sono felice per lui. Ieri sera ai rigori ho esultato quasi come se fosse la notte di Manchester" ha commentato.