Focolaio Genoa, Napoli in ansia in attesa del primo ciclo di tamponi

La notizia dell'ondata di positivi in casa Genoa ha ovviamente scosso il Napoli, avversario del Grifone domenica pomeriggio al San Paolo: sei sarebbero stati nella formazione messa in campo da mister Maran. L'ambiente azzurro è ora alle prese con l'incubo contagio: inevitabili a fine partita i contatti e i saluti tra le due squadre e soprattutto fa tremare lo scontro faccia a faccia tra Osimhen e Masiello. Gattuso, avvertito subito della situazione dalla dirigenza, e i giocatori si ritrovano nel pomeriggio per la ripresa della preparazione in vista della sfida di domenica sera contro la Juve allo Stadium ma prima si sottoporranno al primo ciclo di tamponi, il cui risultato arriverà dopo 24 ore. Venerdì è in programma il secondo decisivo.