Febbre da... scudetto: corteo di tifosi in motorino sotto l'hotel del Cagliari per disturbare gli avversari

Cosa non si fa per lo scudetto... Oltre 400 motorini con un migliaio di tifosi del Napoli hanno sfilato nella notte a Fuorigrotta davanti all'hotel dove era alloggiato il Cagliari, avversario degli azzurri nella gara che potrebbe consegnare il quarto titolo della storia, per disturbare il sonno di mister Nicola e dei giocatori rossoblù con il suono dei clacson e il lancio di petardi, accompagnati da cori. Un assaggio per la squadra sarda dell'atmosfera che li attende stasera al Maradona. Lo stadio è andato esaurito in meno di quattro ore nei giorni scorsi e 500 mila tifosi sono in coda virtuale per cercare di strappare un prezioso tagliando all'ultimo momento. In tanti però si dovranno accontentare di vivere la partita dall'esterno dell'impianto. Foto calcionapoli24