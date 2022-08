Demme chiede scusa ad Anguissa per l'attacco social, a Napoli resta il sereno

Nemmeno il tempo di diventare un vero e proprio caso che il "bisticcio" social tra Diego Demme e Zambo Anguissa è rientrato. Il centrocampista del Napoli si è infortunato in allenamento dopo un intervento duro del compagno camerunese e su Instagram lo aveva accusato di non "sapersi gestire". Un'uscita pubblica che aveva sorpreso un po' tutti, ma il dietrofront è stato immediato. Sempre tramite social Demme si è scusato con il compagno: "Non dovevo dire quelle cose online".