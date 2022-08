Napoli, Demme: "Mi sono fatto male perché qualcuno non si sa gestire"

"Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestirsi. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive": questa la storia pubblicata su Instagram da Diego Demme che un paio di giorni fa aveva rimediato un'infrazione del cuboide del piede sinistro in allenamento che lo costringerà a stare lontano dai campi circa un mese. Il messaggio social sembra un'accusa ad André Zambo Anguissa: l'infortunio del tedesco sarebbe arrivato infatti in seguito a un contrasto col camerunese.