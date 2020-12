De Laurentiis deluso: Napoli in ritiro fino a mercoledì

VERSO IL TORINO

Cinque sconfitte (seppure una a tavolino) in sole tredici partite di campionato sono davvero troppe per una squadra che ambisce perlomeno a lottare per lo scudetto. Lo sa bene anche Aurelio de Laurentiis, il quale, per nulla soddisfatto del rendimento azzurro e soprattutto dei due ko consecutivi contro Inter e Lazio, ha deciso di mandare la squadra in ritiro.

Vedi anche lazio Serie A: Lazio-Napoli 2-0, Inzaghi vola con Immobile e Luis Alberto Al termine dell'allenamento successivo alla gara dell'Olimpico, è stato previsto il raduno della squadra all'hotel Britannique in vista della sfida di mercoledì sera contro il Torino. Una partita da vincere a tutti i costi, per non rischiare di far precipitare una situazione già tesa. Nel mirino potrebbe finirci addirittura Gennaro Gattuso. Questa altalena di risultati, infatti, sta facendo vacillare anche il suo rapporto con il presidente. Pur se non lo ha mai detto chiaramente, "Rino" ha mal digerito la vicenda della mancata partenza per la gara con la Juve e il fatto che non si sia ancora arrivati a mettere la firma sul rinnovo del contratto, dice che c'è qualcosa da chiarire.

Come se non bastasse, la malasorte si è accanita sul Napoli con una incredibile serie di infortuni. Soprattutto in attacco, dopo che Lozano, vittima di un trauma contusivo alla gamba sinistra, si è aggiunto a Osimhen e Mertens. Niente di grave per il messicano, ma contro i granata Gattuso potrebbe avere gli uomini contati in quel reparto visto che ormai Milik e Llorente sono fuori dal progetto e con le valigie in mano. Preoccupa un po' di più, invece, Koulibaly, fermato da un risentimento al quadricipite sinistro. Per lui il 2020 è finito in anticipo.