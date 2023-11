De Laurentiis sull'Italia: "Manca un rigore all'Ucraina. Il loro è un sogno di libertà"

LE PAROLE

Il presidente del Napoli alla presentazione del libro di Mario Giuffredi applaude Spalletti: "L'Italia gioca benissimo"

La strada di un sogno è il libro scritto dal noto procuratore sportivo Mario Giuffredi, alla presentazione c'era anche Aurelio De Laurentiis, che tra sogni e lavori ha parlato anche della partita decisiva per l'Italia per la qualificazione agli Europei: "Mancava un rigore per l’Ucraina… Poche volte ho visto la Nazionale giocare così bene, ma l’Ucraina aveva da rappresentare un sogno di libertà. Il sogno ti porta ad una libertà che nessuno di noi riesce ad avere completamente".

Queste le parole del presidente del Napoli: "Tutti noi facciamo la strada. Noi interpretiamo i sogni degli altri oltre che i nostri. Giuffredi, attraverso tutti quelli che rappresenta, interpreta i sogni di tutti quelli che magari amerebbero vedere non rubare una partita come quella di ieri sera dove mancava un rigore. Anche se l'Italia ha giocato bene come poche volte ho visto giocare una nazionale italiana, soprattutto negli ultimi tempi. Gli altri [l'Ucraina] erano tosti, anche con un guerra che li incalza perciò dovevano rappresentare un sogno di libertà".

Anche capitan Di Lorenzo, che ha scritto la postfazione del libro, ha parlato alla conferenza: "L'arrivo a Napoli? Giuffredi mi ha sempre tenuto nascosta la trattativa. Dopo una partita con l'Empoli mi disse che era vicina la chiusura con un grande club ma non mi disse quale. Non me la aspettavo una chiamata da un club così grande come il Napoli. Arrivare in 5 anni a essere il capitano e vincere lo scudetto mi rende molto orgoglioso".

