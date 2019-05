De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli: già rifiutata un'offerta da 400 milioni

29/05/2019

Un Napoli senza Aurelio De Laurentiis potrebbe essere più vicino di quel che si pensi: il presidente ha rifiutato un'offerta da 400 milioni di euro per l'intero pacchetto azionario, la base d'asta parte da 700 milioni . E, anche se ufficialmente non è stato incaricato alcun advisor per vendere il club, molte banche sono interessate al dossier. ADL sente di aver rilanciato al meglio il Napoli e potrebbe decidere di concentrarsi solo sul Bari e perseguire un vecchio sogno, l'acquisizione di un club estero .

Lo scenario illustrato da Carlo Festa su Il Sole 24 Ore parte da una domanda: De Laurentiis vuole vendere la società? Sì o no, non si scappa. Ma, racconta, la prima ipotesi è la più credibile visto che è riuscito a prendere il Napoli dal fallimento, lo ha riportato in Serie A per poi qualificarlo stabilmente in Europa oltretutto lasciando i conti in ordine.



Una sorta di "missione compiuta" che lascerebbe spazio a nuove sfide, una su tutte il rilancio in stile Napoli del Bari acquisito lo scorso agosto e poi, magari, comprare un club straniero "come massima aspirazione. La mia sensazione è che comunque abbia deciso di cedere gli azzurri, ma nella prossima stagione" citando testualmente Festa a Radio CRC.