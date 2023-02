De Laurentiis: "Napoli la più onesta. Scudetto? Lo avevo detto un anno fa"

parla il presidente

Il presidente azzurro alla vigilia dell'Eintracht Francoforte: "Noi abbiamo un allenatore che fortunatamente sa allenare"

© Getty Images Aurelio De Laurentiis è stato intercettato nella sala stampa prima della conferenza di Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo verso la partita contro l'Eintracht Francoforte: "Mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli sempre stato estremamente competitivo. E sottolineo, il più onesto". Così il patron azzurro sulla strada verso la vittoria del campionato: "Io lo dissi in conferenza stampa il 30 maggio scorso: noi quest'anno lotteremo per lo scudetto".

"I mister - ha poi spiegato De Laurentiis - hanno un ruolo, allenare, e noi abbiamo un mister che fortunatamente sa allenare. Poi non è che possono conoscere tutti i giocatori del mondo. Fare mercato è il nostro compito. Kvaratskhelia? Un giocatore che avevamo già puntato tre anni prima, ma poi abbiamo avuto troppe perdite a causa del Covid e non se ne è fatto nulla". Infine, sul segreto del Napoli: "Non ci sono segreti, il segreto è voler giocare divertendosi, questo è un gioco, se uno non si diverte non funziona".