De Laurentiis: "Ho rifiutato 900 milioni per vendere il Napoli, voglio divertirmi ancora"

LA RIVELAZIONE

Il presidente azzurro: "Sono assillato dai fondi che mi fanno offerte, ma non voglio andare in pensione"

© Getty Images Il futuro del Napoli sarà ancora in mano ad Aurelio De Laurentiis, almeno fino a quando il patron azzurro si divertirà. Il presidente della società campana ha parlato dell'ipotesi di una cessione, allontanandola per il momento e svelando diverse trattative mai iniziate per sua volontà: "I fondi mi assillano, vogliono acquistare il Napoli. In passato ho rifiutato 900 milioni di euro perché io voglio divertirmi ancora". L'obiettivo è crescere: "Vogliamo investire in maniera giusta e corretta".

Vedi anche napoli Napoli, ultrà in Abruzzo: cori e fumogeni per la squadra, contestato De Laurentiis De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare le sue proprietà e lo ha ribadito in una intervista a Smart Talk: "Mi hanno offerto 2 miliardi di euro per il mio patrimonio tra Napoli e FilmAuro, ma io mi diverto ancora e non voglio andare in pensione. I fondi mi assillano per vendere il Napoli, ma lasciatemi divertire e lavorare con onestà per i milioni di simpatizzanti in giro per il mondo".

"Vogliamo fare investimenti giusti e corretti. Io non ho mai giocato a calcio, resto alla finestra a guardare con grande umiltà per imparare. Io faccio il mio, l’allenatore fa il suo ed il direttore sportivo deve fare il suo mestiere. Tutto questo per rispetto del tifoso".