De Laurentiis: "Grazie ai tifosi, guarisco e... tutti a pranzo"

NAPOLI

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha ringraziato tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri dopo che lui e la moglie Jacqueline si sono ammalati di coronavirus. "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo", ha scritto il numero uno azzurro dalla sua residenza romana, dove è in isolamento.