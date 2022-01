De Laurentiis: "Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra da battere"

QUI NAPOLI

Messaggio social del presidente azzurro: "Grazie a tutti". Spalletti: "Personalità, qualità tecniche e morali"

Aurelio de Laurentiis ha reso onore al suo Napoli, capace di pareggiare sul campo della Juve nonostante le tante assenze. "Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi. Con tutte le assenze che ha avuto, il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere! #ADL", il messaggio social del presidente azzurro. Juve-Napoli: le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

























Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images



















Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Serie A Serie A, Juventus-Napoli 1-1: Mertens illude, Chiesa gli risponde SPALLETTI: "PERSONALITA', QUALITA' TECNICHE E MORALI"

Luciano Spalletti ha commentato il bel pareggio di Torino, attraverso i canali ufficiali del Napoli. "Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra". "Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti", ha detto il tecnico azzurro.