Dall'Inghilterra: Al Thani vuole il Napoli, offerti 560 milioni a De Laurentiis

L'INDISCREZIONE

Non è un momento semplice per il Napoli, in crisi di risultati in campionato (tre pareggi e un ko nelle ultime quattro gare) e alle prese con diverse tensioni interne dopo l'ammutinamento della squadra al termine del match con il Salisburgo. E in uno dei periodi più complicati dell'era De Laurentiis, dall'Inghilterra rimbalza una clamorosa indiscrezione: la famiglia Al-Thani, secondo quanto riferito dal Daily Mail, avrebbe offerto al numero 1 partenopeo 560 milioni di euro per acquistare il club.

Il caos degli ultimi giorni, riferisce il Daily Mail, avrebbe spinto De Laurentiis a valutare la possibilità di vendere la società. La famiglia dello sceicco Al Thani - che è l'attuale proprietario del Psg - già nei mesi scorsi aveva effettuato qualche sondaggio per acquistare la Roma di Pallotta, che però non ha alcuna intenzione di cedere il club giallorosso. Ora nel mirino è finito il Napoli, valutato dallo sceicco 560 milioni di euro ma De Laurentiis, che nel frattempo si trova negli Stati Uniti per impegni di lavoro, al momento non arrivano riscontri.