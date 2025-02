Napoli, Conte: "Diamo tutto ma senza pressione. Agosto il mese più difficile, febbraio una passeggiata"

Come spiega gli infortuni degli ultimi 30 giorni?

"La risposta nel calcio è difficile, si può pensare a tante cose, è tutto opinabile. Dissi che finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortunati, ma non puoi pensare di non averli durante l'anno, poi può capitare il periodo in cui sei più sfortunato e hai infortuni tutti in un settore e questo destabilizza tante situazioni anche come sistema. Lì poi devi essere bravo a trovare soluzione, valorizzando chi fino ad allora... come Raspadori che non aveva avuto tanto spazio e ora è al centro della situazione. Solo sfortuna? L'infortunio fa parte del gioco, se vedete siamo la terza squadra con meno infortuni, ma in tutte le squadre in cui sono stato ho sempre avuto pochi infortuni, la metodologia funziona, poi è giusto vedere anche la carriera di un calciatore, se è uno che fa sempre 50 partite o 30 al di là dell'allenatore".