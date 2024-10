Napoli, Conte: "Non so se siamo da primo posto: di certo siamo primi..."

Impossibile, quindi, non citare David Neres: "Si sta ritrovando dopo alcune stagioni difficili, sta lavorando sodo e si sta applicando sia in fase offensiva che in fase difensiva. Il suo impatto quando è entrato è stato importante, è motivo di soddisfazione per me perché così tutti sanno che c'è competizione, anche chi parte titolare, e il livello della rosa si innalza".