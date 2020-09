Calcio, Napoli-Pescara 4-0: azzurri rullo compressore, Gattuso può sorridere

napoli-pescara 4-0

Dopo i successi rotondi contro Castel di Sangro, Aquila e Teramo, il Napoli allunga la propria striscia di vittorie nelle amichevoli prestagionali battendo il Pescara 4-0. A segno nel primo tempo Zielinski, nella ripresa tocca a Ciciretti, Mertens e Petagna chiudere la pratica in favore della formazione di Gennaro Gattuso, che ora sarà atteso dall'incontro contro lo Sporting Lisbona prima del debutto in campionato contro il Parma.

Tolto qualche brivido iniziale, il Napoli non ha problemi a far sua anche l’amichevole contro il Pescara ottenendo ulteriori conferme in fase offensiva e mantenendo al contempo inviolata la propria porta. Come prevedibile, nella prima frazione di gioco è il Napoli che si incarica di fare la partita, lasciando al Pescara la licenza di colpire di rimessa e con azioni isolate. Seguendo questo copione sono Osimhen e Zielinski a confezionare la prima occasione della gara, ma poco dopo tocca agli abruzzesi impensierire seriamente Meret con la conclusione di Belloni. L’iniziativa dell’argentino ha l’effetto di sciogliere ancora di più gli ospiti, che con Galano arrivano a colpire il palo al 21’. Il rischio corso scuote la formazione di Gennaro Gattuso che, dopo un paio di punizioni di Ghoulam e Politano, rovesciano definitivamente l’inerzia della gara trovando, su assist di Politano, la rete dell’1-0 con Zielinski. Messo in discesa il match, gli azzurri aumentano la pressione offensiva e collezionano occasioni in serie grazie alle iniziative di Fabian Ruiz, Lozano e soprattutto Koulibaly che al 35’ colpisce il palo. Quasi allo scadere del tempo si fa vedere anche Osimhen, la cui conclusione però termina però lontano dal bersaglio grosso. Nel secondo tempo, dopo la girandola di cambi da una parte e dall’altra, è sempre il Napoli ad avere in mano il pallino del gioco e con Ciciretti prima e Osimhen poi va vicino al raddoppio. I due però non mancano l’appuntamento col gol poco dopo quando, a distanza di tre minuti uno dall’altro, entrambi infilano Favero su invito di Petagna. È proprio l’ex giocatore della Spal, particolarmente ispirato nei minuti concessigli da Gattuso, a trovare nel recupero gloria personale mettendo a segno la quarta rete del match, fallita poco prima da Insigne e Luperto.