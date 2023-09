Napoli, Aurelio De Laurentiis rifiuta il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia

STRISCIA LA NOTIZIA

Caso Osimhen: il patron degli azzurri ha snobbato Valerio Staffelli, inviato storico della trasmissione

© Getty Images Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro di Striscia la notizia dopo le polemiche degli ultimi giorni per il caso social scoppiato per Victor Osimhen. In mattinata alla stazione Termini di Roma, l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il famoso premio della nota trasmissione al presidente del Napoli. Il numero uno azzurro non ha voluto accettare il riconoscimento e ha proseguito dritto per la sua strada.

De Laurentiis era di rientro a Roma dopo aver assistito ed esultato per la bella vittoria del suo Napoli contro l'Udinese. In casa Napoli è tornata un po' di serenità dopo il poker di ieri al Maradona, la panchina di Rudi Garcia è un po' più salda anche se la grana Osimhen deve ancora ricomporsi per intero. L'attaccante nigeriano voleva scuse ufficiali che invece sono arrivate "solo" in forma privata, secondo lui il club ci ha messo troppo a rimuovere il video dello scandalo su TikTok ed è evidente che le difficoltà pre-esistenti nel rinnovo del contratto ora hanno un ostacolo in più.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, i social media manager del Napoli, compreso l’autore dei controversi post, se la sono cavata solo con una ramanzina.

