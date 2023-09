Napoli, AdL esulta e ribadisce: "Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!"

Aurelio de Laurentiis praticamente in... fotocopia. Con un "veramente" che però questa volta fa tutta la differenza. Se dopo il pareggio di Bologna, carico di polemiche, un suo messaggio social aveva suscitato qualche interrogativo ("Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!") perché il tono era sembrato sarcastico, quello successivo all'ampia e rassicurante vittoria contro l'Udinese non può lasciare spazio a dubbi: "Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!". Esulta il presidente del Napoli e tira un sospiro di sollievo Garcia: la sua squadra dopo giorni complicati, ha superato alla grande la prova del campo.