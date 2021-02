Atalanta e Juve: De Laurentiis dà una settimana a Gattuso

IN BILICO

Sette giorni per tenersi il Napoli o dirsi addio. Il futuro di Rino Gattuso sulla panchina azzurra è appesa a un filo. Aurelio de Laurentiis non ha affatto gradito la sconfitta di Genova ma per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della una via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall'ambiente azzurro.

Che il rapporto tra AdL e Gattuso fosse ai minimi termini era chiaro da tempo. Che però potesse arrivare da Genova la spallata (quasi) decisiva per la separazione non era nemmeno ipotizzabile. La distanza tra presidente e tecnico è ampia e probabilmente insanabile. Il numero uno del Napoli sa di non poter fare a meno, in un anno economicamente così complicato, della qualificazione in Champions e certe parole del suo tecnico, non ultimi i complimenti alla squadra nel dopo partita di Marassi ("Non posso dire niente ai miei giocatori, è stato come contro lo Spezia", ndr), non sono state affatto gradite.

La proprietà non ammetterà quindi più errori anche se il doppio scontro contro Atalanta e Juve non è certamente il più facile degli ostacoli da superare. Alla Coppa però De Laurentiis ci tiene e contro la Juve ha un conto in sospeso oltre che una necessità quasi impellente di vincere per restare aggrappati al gruppo di testa. Insomma, al netto dei contatti con eventuali nuovi tecnici, De Laurentiis ha deciso di dare un'ultima chance a Gattuso. Ma non ci saranno altre occasioni. Atalanta e Juve per rilanciarsi e salvare la panchina oppure addio.